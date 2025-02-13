Китай поприветствовал переговоры Трампа и Путина

Китай приветствовал переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным по урегулированию войны России против Украины, которые состоялись 12 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в четверг представитель китайского МИД, его заявление приводит агентство DPA.

Китай последовательно утверждает, что переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию войны, и китайский президент Си Цзиньпин с самого начала нацелен на политическое решение, сказал представитель.

"Россия и США являются влиятельными державами, и Китай приветствует их усилия по укреплению коммуникации и диалога по ряду международных вопросов", – заявил представитель Министерства иностранных дел Китая.

В среду Трамп говорил с Путиным по телефону и договорился о начале переговоров о прекращении войны России против Украины.

В то же время администрация Трампа впервые публично очертила, как она видит соглашение о прекращении войны – в нескольких аспектах, совпадающих с интересами Москвы.

Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинского, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

По данным СМИ, китайские чиновники через посредников в течение последних недель предлагали команде Трампа провести саммит между ним и Путиным.

Подробнее читайте в статье: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.