В Эстонии осудили удар российского дрона по Чернобыльской АЭС

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на российский удар по Чернобыльской АЭС и призвал максимизировать военную помощь Украине.

Об этом он написал в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что атакуя Чернобыльскую АЭС, Россия снова и снова демонстрирует, что она является угрозой для всего мира.

"Ради безопасности Украины, Европы и мира, Россия должна быть вынуждена изменить курс", – написал он.

Поэтому глава эстонского МИД подчеркнул, что пришло время максимизировать военную помощь Украине и оказать давление на Россию.

Как известно, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные.

Международное агентство по атомной энергии подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.

Фото: Х

В декабре в США осудили удар российского беспилотника по автомобилю Международного агентства по атомной энергии вблизи Запорожской атомной электростанции.

Тсахкна заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС будет суровой реальностью, пока Украина не восстановит контроль над ней и свою территориальную целостность.