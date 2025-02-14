Каллас отреагировала на удар российским дроном по ЧАЭС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила российский удар дроном по Чернобыльской АЭС, назвав эту атаку "безрассудной".

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам топ-дипломата ЕС, атаки на ядерные объекты "неприемлемы".

"Это еще раз показывает, что Россия не ищет мира", – подчеркнула она.

Как известно, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные.

На фоне удара РФ по ЧАЭС глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал максимизировать военную помощь Украине.