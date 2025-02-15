Зеленский говорит, что Путин хочет переговоров, чтобы с России сняли санкции

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что глава Кремля Владимир Путин хочет начать мирные переговоры, но обратил внимание на нюанс.

Об этом он сказал в интервью NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что цель участия Путина в переговорах – не окончание войны, а заключение соглашения о прекращении огня.

По его словам, это соглашение поможет снять с России международные санкции и позволит ей перегруппироваться.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", – отметил украинский президент.

В этом же интервью Зеленский заявил, что Украине будет "очень трудно" выжить без военной поддержки США в войне против России.

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

Отметим, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Россия будет "реинтегрирована " в мировую экономику и европейскую энергетическую систему, как только будет достигнуто мирное соглашение и закончится российско-украинская война.