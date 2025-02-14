Орбан помріяв про реінтеграцію Росії у світову економіку після мирної угоди

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив у п’ятницю, 14 лютого, що Росія буде "реінтегрована" у світову економіку та європейську енергетичну систему, як тільки буде досягнути мирна угода й закінчиться російсько-українська війна.

Про це він сказав в ефірі державного радіо, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що на його думку, якщо американський президент Дональд Трамп "прийде і встановить мир і, якщо буде укладена угода – Росія буде реінтегрована в світову економіку".

"В європейську систему безпеки і навіть в європейську економічну та енергетичну систему, що дасть величезний поштовх угорській економіці. Ми багато виграємо, уклавши мирну угоду", – сказав він.

Звернемо увагу, що ця заява Орбана з’явилася на тлі того, що 13 лютого Трамп заявив, що у межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що майбутні переговори з представниками нової адміністрації США на Мюнхенській безпековій конференції будуть вирішальними для трансатлантичної співпраці та безпеки Європи.

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