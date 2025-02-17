Экстренный саммит в Париже: ряд стран разочарованы, что их не пригласили

Ряд стран, в частности, Румыния и Чехия выразили разочарование тем фактом, что их не пригласили на саммит европейских лидеров в Париже, на котором будут обсуждать ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Le Monde, информирует "Европейская правда".

В частности, источники издания в чешском правительстве осудили "высокомерие" французского президента Эмманюэля Макрона.

"Рядом с Польшей нет страны, которая была бы ближе к войне", – сказал собеседник издания.

Он также указал, что "ни в одной стране нет большего количества украинских беженцев на душу населения, чем в Чехии", а также напомнил, что именно Чехия предложила совместную инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

Советник по обороне и безопасности временного президента Румынии Илие Болояна Кристиан Дьяконеску выразил сожаление, что его страну не пригласили в Париж, "несмотря на все усилия".

Между тем президент Словении Наташа Пирц Мусар тоже сожалеет, что на встрече в Париже не будет других стран-членов ЕС.

"На символическом уровне организаторы парижского саммита демонстрируют миру, что даже в рамках ЕС не ко всем государствам относятся одинаково", – прокомментировала президент Словении.

По ее словам, "это не соответствует духу европейского интеграционного процесса".

"Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую уважают в мире. Это не та Европа, которая была бы достойным партнером для североамериканского союзника", – подчеркнула она.

По предварительным данным, во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны.

Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что ей не будет места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил ожидания, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.

Как известно, государства ЕС заявляют, что мирное соглашение с Россией без Европы – не вариант.