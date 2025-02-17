WP: Европа готова потенциально отправить до 30 тысяч военных в Украину

Европейские государства, которые поддерживают идею размещения своих военных в Украине для контроля за потенциальным "прекращением огня", могут отправить в сумме 25-30 тысяч военнослужащих.

Об этом говорится в публикации The Washington Post на основе данных от четырех информированных должностных лиц, пишет "Европейская правда".

Численность потенциального военного контингента, который Европа может направить в Украину, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

По данным источников WP, сейчас европейские государства готовы обеспечить несколько бригад для потенциальной дислокации в Украине ориентировочной численностью от 25 до 30 тысяч.

Собеседники издания указывают, что европейские военные "не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну".

Кроме того, войска в Украине могут быть поддержаны большим количеством сил за ее пределами "в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться", пишет The Washington Post.

По информации издания, наиболее тщательное военное планирование такой миссии осуществила Франция – она, по оценкам, может выделить около 10 тысяч военнослужащих.

Два источника WP говорят, что другие европейские государства пока испытывают больше беспокойства или сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными военными силами.

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".