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WP: Европа готова потенциально отправить до 30 тысяч военных в Украину

Новости — Понедельник, 17 февраля 2025, 17:52 — Олег Павлюк

Европейские государства, которые поддерживают идею размещения своих военных в Украине для контроля за потенциальным "прекращением огня", могут отправить в сумме 25-30 тысяч военнослужащих.

Об этом говорится в публикации The Washington Post на основе данных от четырех информированных должностных лиц, пишет "Европейская правда".

Численность потенциального военного контингента, который Европа может направить в Украину, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

По данным источников WP, сейчас европейские государства готовы обеспечить несколько бригад для потенциальной дислокации в Украине ориентировочной численностью от 25 до 30 тысяч.

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Собеседники издания указывают, что европейские военные "не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну".

Кроме того, войска в Украине могут быть поддержаны большим количеством сил за ее пределами "в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться", пишет The Washington Post.

По информации издания, наиболее тщательное военное планирование такой миссии осуществила Франция – она, по оценкам, может выделить около 10 тысяч военнослужащих.

Два источника WP говорят, что другие европейские государства пока испытывают больше беспокойства или сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными военными силами.

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".

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