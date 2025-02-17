Коллегия еврокомиссаров приедет в Украину на годовщину вторжения РФ

По случаю третьей годовщины с начала полномасштабной агрессии России против Украины на следующей неделе состоится визит в Украину коллегии европейских комиссаров.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмахер в понедельник, 17 февраля, во время брифинга в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Коллегия еврокомиссаров планирует посетить Украину на следующей неделе, чтобы принять участие в мероприятиях к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, отметил представитель Еврокомиссии.

"Я уже могу сообщить, что на следующей неделе, по случаю третьей годовщины агрессивной войны против Украины, состоится визит коллегии (еврокомиссаров) в (эту) страну", – сообщил де Кеерсмахер.

Напомним, что первый большой визит коллегии еврокомиссаров в Украину состоялся 2 февраля 2023 года. Тогда было проведено совместное заседание правительства Украины и Еврокомиссии, на которое приехали 16 еврокомиссаров, включая президента Урсулу фон дер Ляйен.

Сама фон дер Ляйен в последний раз была в Киеве в сентябре 2024 года.