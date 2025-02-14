Президент Литвы на встрече с Зеленским: наша поддержка Украины является железной
Новости — Пятница, 14 февраля 2025, 19:04 —
Президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом Науседа написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Во время встречи литовский президент заверил Зеленского, что поддержка Украины со стороны Литвы "является железной".
"Мир приходит благодаря силе, и мы готовы и в дальнейшем укреплять оборону Украины. Единственный приемлемый мир – это устойчивый мир, который не позволит агрессору в дальнейшем угрожать Европе и всему демократическому миру", – подчеркнул он.
Недавно Науседа заявил, что никто не имеет права выдвигать ультиматумы НАТО.
А 13 февраля Зеленский рассказал Науседе о своем телефонном разговоре с Трампом.
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