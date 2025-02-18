Парламент Нидерландов принял резолюцию по возможной миротворческой миссии в Украине

Нижняя палата парламента Нидерландов хочет, чтобы правительство заняло "конструктивную позицию" относительно участия в "послевоенных миротворческих силах" в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Большинство в парламенте проголосовало сегодня днем за соответствующую резолюцию от D66 и VVD.

Палата видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если будет достигнуто прекращение огня между Украиной и Россией. Это не обязательно должно происходить под флагом НАТО, говорится в предложении.

Американский министр обороны уже заявил, что не видит роли США или НАТО в таких силах.

Премьер-министр Дик Схооф заявил в минувшие выходные, что кабинет министров "благосклонно посмотрит" на просьбу об участии в такой миссии, но лидер PVV Герт Вилдерс вчера удивил своих партнеров по коалиции, объявив, что он не поддержит отправку голландских солдат. Крупнейшая партия в нижней палате проголосовала сегодня против предложения D66 и VVD.

GroenLinks-PvdA поддержала предложение, хотя их представительница заявила, что на самом деле считает, что еще слишком рано обсуждать отправку голландских войск.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.