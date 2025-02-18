СМИ: в Британии считают, что в Украине достаточно разместить небольшой западный контингент

Гарантии безопасности Украины под руководством Европы могут быть достигнуты значительно меньшим количеством войск, чем 100-150 тысяч или даже больше – такие числа приводил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на источники в оборонной сфере Великобритании сообщила газета The Guardian, пишет "Европейская правда".

По оценкам британских источников, "миротворческую" роль в Украине может играть сравнительно небольшой контингент в "несколько десятков тысяч" военных или даже меньше.

Они ссылаются на то, что войска Запада могли бы использовать возможности разведки и наблюдения для мониторинга любых попыток России нарушить условия потенциального "перемирия".

Альтернативный сценарий, о котором The Guardian рассказали источники, вообще предполагает отсутствие западных войск в Украине и сосредоточение на дальней разведке.

Великобритания одной из первых заявила публично о готовности или потенциальной готовности к размещению своих сил в Украине для обеспечения контроля над "прекращением огня".

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.