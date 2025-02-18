СМИ: Мелони сомневается в целесообразности отправки войск в Украину

Итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Об этом сообщили источники AFP, информирует "Европейская правда".

По данным агентства, об этом Мелони сказала после того, как она присоединилась к другим европейским лидерам на экстренном саммите в Париже накануне.

Источник агентства указал, что, по словам итальянского премьера, отправка войск – "самый сложный и наименее эффективный" способ обеспечить мир в Украине.

Мелони также подчеркнула важность привлечения Соединенных Штатов к любым дискуссиям по Украине и европейской безопасности.

Напомним, после встречи в Париже Мелони сказала, что такие мероприятия не могут проходить в "антитрамповском формате".

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.