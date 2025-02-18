Лавров: для России "неприемлемо" размещение в Украине миротворцев из стран НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Эр-Рияде во вторник после переговоров с делегацией США, сообщает "Европейская правда".

Лавров комментировал обсуждение в ЕС потенциальной отправки военных из европейских государств для содействия миру в Украине.

Лавров сказал, что глава Кремля Владимир Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО и "поглощение Украины Североатлантическим альянсом – это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету"

"Поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом – под флагом ЕС или национальными флагами – ничего в этом плане не меняет. Это для нас, конечно же, неприемлемо", – сказал российский министр.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.