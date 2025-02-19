Макрон рассказал, каким видит размещение европейских войск в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.
Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит AFP.
Он сказал, что Париж не "готовится к отправке наземных войск" на фронт в Украину.
Но Франция вместе с Великобританией рассматривает возможность отправки "экспертов или даже войск в ограниченных масштабах за пределы любой зоны конфликта", добавил Макрон.
По его мнению, такой шаг "вдохновит украинцев и продемонстрирует солидарность".
"Это то, о чем мы думаем с британцами", – отметил Макрон.
В то же время президент Франции подчеркнул, что поддержка США необходима для будущих гарантий безопасности Киеву.
"Учитывая, что Россия является государством с ядерным потенциалом, для европейских партнеров это ключевой момент", – добавил он.
Макрон также высказал идею "принять решение в рамках переговоров о проведении миротворческой операции под мандатом Организации Объединенных Наций, которая бы проходила вдоль линии фронта".
Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.
А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.