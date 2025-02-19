Макрон рассказал, каким видит размещение европейских войск в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит AFP.

Он сказал, что Париж не "готовится к отправке наземных войск" на фронт в Украину.

Но Франция вместе с Великобританией рассматривает возможность отправки "экспертов или даже войск в ограниченных масштабах за пределы любой зоны конфликта", добавил Макрон.

По его мнению, такой шаг "вдохновит украинцев и продемонстрирует солидарность".

"Это то, о чем мы думаем с британцами", – отметил Макрон.

В то же время президент Франции подчеркнул, что поддержка США необходима для будущих гарантий безопасности Киеву.

"Учитывая, что Россия является государством с ядерным потенциалом, для европейских партнеров это ключевой момент", – добавил он.

Макрон также высказал идею "принять решение в рамках переговоров о проведении миротворческой операции под мандатом Организации Объединенных Наций, которая бы проходила вдоль линии фронта".

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.