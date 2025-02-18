Дуда похвалил "миротворческие" усилия Трампа

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность в действиях Дональда Трампа по решению полномасштабной российской войны против Украины.

Об этом он сказал после встречи со спецпосланником президента США по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Дуда отметил, что его разговор с Келлогом касался вопросов безопасности с упором на ситуацию в Украине и то, как действия России влияют на польскую безопасность.

"У меня есть полный обзор ситуации с точки зрения текущих действий, которые предпринимают Соединенные Штаты... На мой личный взгляд, Америка очень сильно вошла в игру с точки зрения прекращения войны в Украине", – утверждает польский президент.

"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, что он чрезвычайно решительный человек, и когда он действует, то действует решительно, как правило, эффективно", – добавил он.

Дуда ожидает, что "будет по крайней мере прекращение боевых действий", но выразил надежду и на "прекращение российской агрессии против Украины".

На прошлой неделе президент США позвонил сначала кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а после того – Владимиру Зеленскому и заявил о "немедленном" начале переговоров о "мире" в Украине.

Во вторник состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, где стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.