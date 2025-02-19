СМИ: Британия рассматривает возможность отправки в Украину истребителей Typhoon

Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Об этом стало известно изданию The Times, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, британские министры обсуждали способы обеспечения гарантий безопасности Украины без необходимости размещения большого количества войск на ее территории.

Один из собеседников издания отметил, что миссия "воздушного патрулирования" имела бы смысл, хотя для этого понадобится значительное количество самолетов, а также системы противовоздушной обороны для защиты истребителей.

В публикации говорится, что теоретически десятки Typhoon могли бы находиться в состоянии боевой готовности для отражения любых российских атак, тогда как небольшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле.

Издание предполагает, что такая миссия под руководством Великобритании могла бы быть создана по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии.

Источник в Королевских воздушных силах Британии рассказал, что такая миссия является более вероятной, чем создание бесполетной зоны.

Обсуждение находится на ранней стадии, но источник сказал: "Мы готовы сделать все, что нам скажут".

Как недавно сообщало издание The Guardian, по британским оценкам, для обеспечения миротворческой миссии в Украине нужен сравнительно небольшой контингент в "несколько десятков тысяч" военных или даже меньше.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.