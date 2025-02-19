Глава МИД Польши: если проводить выборы, то и в Украине, и в России

Для того чтобы все стороны будущих переговоров о мире имели демократический мандат, необходимо провести выборы президента не только в Украине, но и в России.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос во время заседания комитета по иностранным делам Европейского парламента 19 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Сикорский подчеркнул, что Украина, основываясь на нормах Конституции, сама должна решать, когда проводить выборы президента. Если же Россия будет настаивать на демократическом подтверждении полномочий, то выборы должны пройти как в Украине, так и в России.

"Думаю, что это вопрос украинской Конституции. Но если Россия настаивает на том, что все стороны переговоров должны иметь демократический мандат, то, возможно, следует провести демократические выборы и в Украине, и в России", – заявил польский министр.

После заседания комитета корреспондент "Европейской правды" еще раз задал вопрос Радославу Сикорскому: какова позиция Польши по поводу проведения выборов президента Украины до завершения войны?

"Это – внутренний вопрос Украины", – ответил глава МИД Польши.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает требования РФ о проведении президентских выборов в Украине.

Ранее сообщалось, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.

Спецпосланник президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог также говорил, что в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, которые запрещены украинским законодательством на время военного положения.