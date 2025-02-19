Голова МЗС Польщі: якщо проводити вибори, то і в Україні, і в Росії

Для того, щоб усі сторони майбутніх переговорів про мир мали демократичний мандат, необхідно провести вибори президента не лише в Україні, а й у Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на питання під час засідання комітету у закордонних справах Європейського парламенту 19 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Сікорський підкреслив, що Україна, базуючись на нормах Конституції, сама має вирішувати, коли проводити вибори президента. Якщо ж Росія наполягатиме на демократичному підтвердженні повноважень, то вибори мають пройти як в Україні, так і в Росії.

"Думаю, що це питання української Конституції. Але якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – заявив польський міністр.

Після засідання комітету кореспондент "Європейської правди" ще раз поставив питання Радославу Сікорському: яка позиція Польщі щодо проведення виборів президента України до завершення війни?

"Це – внутрішнє питання України", – відповів очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.

Раніше повідомлялося, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.

Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог також говорив, що в Україні "повинні відбутись" президентські та парламентські вибори, які заборонені українським законодавством на час воєнного стану.