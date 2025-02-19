Туск и кандидат в президенты Польши спорят, виновата ли Европа в войне в Украине

Польский премьер Дональд Туск и кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий публично поспорили из-за заявления последнего о том, что Европа "принесла" войну в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Навроцкий, которого поддерживает бывшая польская партия власти "Право и справедливость", накануне заявил о хаосе в Европе из-за "решения европейских элит по Путину, которые принесли нам войну и нападение Российской Федерации на Украину".

"Пакт с Путиным был подписан благодаря европейским элитам и сегодняшнему премьер-министру польского правительства Дональду Туску. Европа погрязла на многие годы в субсидировании Российской Федерации, что повлекло войну", – добавил он.

В ответ Туск обратился к главе "Права и справедливости" Ярославу Качиньскому, отметив, что сейчас "последний момент, чтобы сменить своего кандидата"

"Навроцкий заявил, что именно Европа вызвала войну в Украине. Ярослав, это последний момент, чтобы сменить кандидата. Если только кремлевский нарратив не стал официальной линией партии "Право и справедливость", – написал польский премьер в X (Twitter).

Сам Навроцкий через несколько минут ответил Туску в комментариях, обвинив его в ведении бизнеса и "перезагрузке" с Путиным.

"Европейские элиты и второстепенные помощники этих элит – а именно вы – только поощрили Россию к нападению. Вы, господин премьер-министр, должны знать свое место в этом массиве", – написал польский политик.

Согласно последним опросам, Кароль Навроцкий является вторым по популярности кандидатом в президенты среди поляков, уступая представителю "Гражданской платформы" Туска, мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому.

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