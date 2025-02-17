Выборы в Польше: мэр Варшавы сохраняет первенство, лидер "Конфедерации" наращивает поддержку

Кандидат в президенты Польши от правящей партии, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сохраняет первенство в рейтингах, а лидер антиукраинской "Конфедерации", что на третьей позиции, заметно нарастил поддержку.

Как сообщает RMF24, об этом свидетельствуют результаты последнего исследования общественного мнения Opinia24.

Кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский остается потенциальным победителем первого тура с 30,9% голосов. Это почти на 1 процентный пункт больше, чем в этом же опросе месяц назад (29,8%).

На втором месте остается глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает крупнейшая оппозиционная сила "Право и справедливость", за него готовы проголосовать 21,7% (в предыдущем опросе – 22,6%).

Больше всего нарастил поддержку лидер антиукраинской "Конфедерации" Славомир Менцен, рост составил 6,1 процентных пункта. Если в январе за него были готовы голосовать 13,2% опрошенных, сейчас – 16,8%.

Опрос от IBRiS, опубликованный в начале февраля, прогнозировал Тшасковскому более 37%, Навроцкому – почти 24%, Менцену – почти 9%.

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