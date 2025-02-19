Туск і кандидат у президенти Польщі сперечаються, чи винна Європа у війні в Україні

Польський премʼєр Дональд Туск і кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький публічно посперечались через заяву останнього про те, що Європа "принесла" війну в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Навроцький, якого підтримує колишня польська партія влади "Право і справедливість", напередодні заявив про хаос у Європі через "рішення європейських еліт щодо Путіна, які принесли нам війну і напад Російської Федерації на Україну".

"Пакт з Путіним був підписаний завдяки європейським елітам і сьогоднішньому прем'єр-міністру польського уряду Дональду Туску. Європа загрузла на багато років у субсидуванні Російської Федерації, що спричинило війну", – додав він.

У відповідь Туск звернувся до голови "Права і справедливості" Ярослава Качинського, зазначивши, що зараз "останній момент, щоб змінити свого кандидата"

"Навроцький заявив, що саме Європа спричинила війну в Україні. Ярославе, це останній момент, щоб змінити кандидата. Якщо тільки кремлівський наратив не став офіційною лінією партії "Право і справедливість", – написав польський премʼєр у X (Twitter).

Сам Навроцький через кілька хвилин відповів Туску в коментарях, звинувативши його у веденні бізнесу та "перезавантаження" з Путіним.

"Європейські еліти і другорядні помічники цих еліт – а саме ви – лише заохотили Росію до нападу. Ви, пане прем'єр-міністре, повинні знати своє місце в цьому масиві", – написав польський політик.

Згідно з останніми опитуваннями, Кароль Навроцький є другим за популярністю кандидатом у президенти серед поляків, поступаючись представнику "Громадянської платформи" Туска, меру Варшави Рафалу Тшасковському.

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