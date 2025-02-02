Трамп повторил свой призыв к Канаде стать "желанным 51-м штатом" США

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил Канаде и призвал ее стать "желанным 51-м" штатом США.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что для того, чтобы избавиться от тарифов Канаде следует войти в состав США.

"Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что они имеют", – написал он.

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По словам Трампа, США имеют неограниченное количество энергии, производят собственные автомобили и имеют больше древесины, чем могут когда-либо использовать.

"Без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестоко, но правда! Поэтому Канада должна стать нашим желанным 51-м штатом. Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады – И НИКАКИХ ТАРИФОВ!", – написал Трамп.

Представители Белого дома ранее объявили, что президент Дональд Трамп ввел 25% пошлины на товары из Мексики и Канады и 10% пошлины на товары из Китая. В ответ Канада и Мексика анонсировали свои тарифы.

До вступления в должность президента Трамп отметился неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США". В частности, 8 января Трамп опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

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