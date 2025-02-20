Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по недрам и снова назвал Зеленского "диктатором"

Президент США Дональд Трамп снова назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии в Майами, сообщает "Европейская правда".

Трамп сказал, что Зеленский "уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую, по сути, нельзя было выиграть".

Он также неправдиво повторил, что США предоставили Украине больше, чем Европа, а также сказал, что Европа "получит свои деньги обратно", потому что предоставляет их в виде кредитов.

"Соединенные Штаты ничего не получают обратно...мы просто даем наши деньги", – сказал американский президент.

Он также обвинил Украину в отказе подписать соглашение по редкоземельным ископаемым, согласно которому США должны были бы получить 50% собственности на них.

"У нас было соглашение по редкоземельным ископаемым и прочему, но они сорвали это соглашение... они сорвали его два дня назад. У нас была сделка, потому что я сказал, что потратили 350 миллиардов долларов, Европа получит свои деньги обратно в виде кредита, а мы нет? Мы просто даем деньги из рук в руки?" – сказал Трамп.

Он добавил, что Украина уже не "имеет дело с теми же Соединенными Штатами, с которыми имели дело несколько месяцев назад".

Он также повторил свои неподтвержденные никакими социологическими данными слова о низком рейтинге Зеленского, а также назвал его "диктатором без выборов", который сделал "ужасную работу".

"Зеленскому лучше действовать быстро или у него не останется страны...потому что эта война идет в неправильном направлении. А мы в это время успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией. И все признают, что только Трамп сможет сделать это...я думаю, Путин даже признал", – добавил он.

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Трампа в сторону Украины, упомянул о "сопротивлении " заключению соглашения о разработке украинских полезных ископаемых.

Накануне Трамп поддержал требование России о проведении в Украине выборов во время войны и заявил, якобы у Владимира Зеленского "рейтинг 4%", что не соответствует действительности.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ. В Белом доме назвали это решение "недальновидным".

Детали в статье: Ископаемые в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США