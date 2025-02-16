У Білому домі назвали "недалекоглядною" відмову Зеленського підписувати угоду про надра 

Президент України Володимир Зеленський наказав не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкоземельних корисних копалин в Україні, оскільки документ не пропонував майже нічого взамін – у Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства АР.

За словами одного з нинішніх і одного з колишніх українських високопосадовців, пропозиція США не передбачала жодних конкретних гарантій безпеки натомість.

"Я не дозволив міністрам підписати відповідну угоду, тому що, на мою думку, вона не готова захистити нас, наші інтереси", – сказав Зеленський AP в суботу в Мюнхені.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз зазначив, що "президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні".

Г'юз заявив, що угода про корисні копалини дозволить американським платникам податків "повернути" гроші, надіслані Києву, і водночас сприятиме зростанню української економіки.

Г'юз додав, що Білий дім вважає, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною тривалого миру". "США визнають це, росіяни визнають це, і українці повинні визнати це", – сказав речник.

За словами джерела агентства, Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс не обговорювали деталі американського документа під час зустрічі в п'ятницю на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За словами високопосадовця, ця зустріч була "дуже хорошою" і "змістовною", і Венс чітко дав зрозуміти, що їхньою з Трампом головною метою є досягнення міцного, тривалого миру.

Зеленський сказав Венсу, що справжній мир вимагає від України "сильної позиції" на початку переговорів, підкреслив, що американські переговірники повинні приїхати в Україну, і що США, Україна і Європа повинні бути за столом переговорів з Росією.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.

Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув міністр фінансів Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.