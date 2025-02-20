СМИ: Шеф Пентагона хочет отправить в отставку генералов, чьи взгляды противоречат Трампу

Шеф Пентагона Пит Гегсет может уже до конца этой недели отправить в отставку или снять с должностей некоторых генералов и старших офицеров, которые ранее выступали с заявлениями, противоречащими политике американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на слова американских чиновников, в частности членов Конгресса, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, Гегсет рассматривает возможность увольнения или отстранения генералов и старших офицеров уже на этой неделе.

Отмечается, что увольнения также угрожают тем топ-военным, кто вместе с экс-министром обороны Ллойдом Остином работал над продвижением в Пентагоне программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Как пишет агентство, среди потенциальных целей такого увольнения может быть и председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, ведь за несколько дней до того, как Трамп назначил Гегсета на должность, тот считал, что Брауна надо уволить.

Отмечается, что список генералов и старших офицеров, которые могут быть уволены или отстранены от должностей, уже некоторое время обсуждается в администрации Трампа, хотя их количество и сроки реализации кадровых решений не указываются. Так же не известно, присутствует ли фамилия Брауна в этом списке.

По словам одного из американских чиновников, одним из оснований для увольнения является "критически важная миссия", но также принимается во внимание статус ветерана или жены военнослужащего, а также статус военнослужащего. Процесс определения исключений и сокращений продолжается, но пока неясно, когда эти сотрудники могут начать получать уведомления об увольнении.

Отметим, что 19 февраля стало известно, что Гегсет приказал руководству Пентагона и вооруженных сил разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.

Намерения сократить "миллиарды долларов" оборонных расходов ранее лично поддержал Дональд Трамп.