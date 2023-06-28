Премьер Болгарии назвал главную пророссийскую партию неофашистской

Премьер-министр Болгарии Николай Денков во вторник назвал неофашистской организацией пророссийскую партию "Вазраждане" из-за агрессивного поведения ее лидера и сторонников.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Неофашистская партия бесчинствует в Народном собрании, она пиарится в национальных СМИ, объявлена война европейским ценностям, которые являются также болгарскими ценностями. Болгария проигрывает битву за свою европейскую идентичность без смелой европейской позиции СМИ", – сказал Денков, в конце цитируя болгарского философа, профессора Георгия Фотева.

В последнее время "Вазраждане" и ее лидер Костадин Костадинов усиливают свою агрессивную риторику.

Протестующие, которых "Вазраждане" собрали на протест 21 мая, разгромили офис ЕС в Софии, а Эмиль Янков, депутат от "Вазраждане", пообещал отправить политических оппонентов в концентрационный лагерь "Белене" коммунистической эпохи.

На прошлой неделе сторонники партии "Вазраждане" угрожали убийством оппонентам на глазах у полиции в крупнейшем болгарском городе на Черном море – Варне.

В воскресенье Костадинов подстрекал к насилию, призывая своих сторонников "уничтожить" политических оппонентов его партии. Этот призыв прозвучал в контексте попытки путча, совершенного "вагнеровцами", и был направлен против людей, выступающих против Путина.

Несмотря на многочисленные инциденты, болгарская полиция пока не предприняла никаких действий против членов пророссийской партии.