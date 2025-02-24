Теневой флот, СМИ, банки: ЕС раскрыл детали 16-го пакета санкций

Новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с соответствующим сообщением Совета ЕС.

В частности, Совет ЕС Совет согласовал пакет из 83 наименований, состоящий из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

"Этот новый раунд санкций направлен не только против российского теневого флота, но и против тех, кто поддерживает эксплуатацию опасных нефтяных танкеров, банков, которые обходят наши санкции, и пропагандистских СМИ, которые распространяют ложь", – заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

В список судов так называемого теневого флота, на которые распространяется запрет доступа к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом, были добавлены новые суда. 74 судна, происходящих из третьих стран, стали сегодня объектами санкций, таким образом, общее количество судов, попавших под действие санкций, достигло 153.

ЕС также впервые ввел запрет на транзакции с кредитными или финансовыми учреждениями, созданными за пределами России, которые используют "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФУ) Центрального банка России. СПФМ – это специализированный сервис передачи финансовых сообщений, разработанный Центральным банком России для нейтрализации действия ограничительных мер.

Кроме того, Совет ЕС решил распространить запрет на предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений на 13 региональных банков, которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем.

Совет ЕС также добавил 53 новые компании в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее войне против Украины. Треть этих предприятий являются российскими, тогда как другие расположены в третьих странах, в том числе в Китае

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые способствуют технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, добавляя в него товары для разработки и производства российских военных систем, такие как: химические прекурсоры хлорпикрина и других средств борьбы с массовыми беспорядками, программное обеспечение, связанное со станками с числовым программным управлением, соединения хрома и контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами.

Также ЕС ввел дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению российского промышленного потенциала (химикаты, некоторые виды пластмасс и резины) и их транзит через Россию, а также дальнейшие ограничения на импорт первичного алюминия, который приносит России значительные доходы.

Кроме того, Совет ЕС решил приостановить действие лицензий на вещание в ЕС восьми российских СМИ, которые находятся под постоянным контролем российского руководства, и запретить им транслировать свой контент. Среди них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегический фонд культуры и Красная звезда / Tvzvezda.

Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с определенными портами, шлюзами и аэропортами в России, которые используются для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию, или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер судами, практикующими нерегулярные и рискованные морские перевозки.

Согласованный сегодня пакет мер накладывает дальнейшие ограничения на экспорт товаров и технологий, в частности программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа, с целью дальнейшего ограничения российских мощностей по разведке и добыче нефти и газа.

Совет ЕС также запрещает предоставление услуг по временному хранению российской нефти и нефтепродуктов на территории ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного назначения этих продуктов.

Ранее ЕС в своем заявлении к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ сообщил о принятии 16-го пакета санкций против России.

В то же время на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.