Согласно предварительным результатам выборов в Германии, консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза набирает наибольшее количество голосов избирателей.

Результаты выборов по состоянию на 5.10 утра по местному времени приводит Spiegel, передает "Европейская правда".

ХДС с его кандидатом на пост канцлера Фридрихом Мерцом стал сильнейшей силой на федеральных выборах – но не оправдал ожиданий. Согласно предварительным результатам, он получил 28,5% голосов избирателей. ХДС ставил себе целью 30-процентную отметку. Этот результат является вторым худшим для ХДС на федеральных выборах.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" является второй сильнейшей партией и 20,8%. Это означает, что она удвоила свой результат по сравнению с прошлыми федеральными выборами.

Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца, понесла значительные потери. С 16,4% социал-демократы не упали до нуля, но достигли нового исторического минимума. Впервые в своей истории они являются лишь третьей сильнейшей партией на федеральных выборах.

"Зеленые", которые также входили в коалицию „Светофор", потеряли лишь незначительную часть голосов в отличие от СДПГ, получив 11,61%. Свободная демократическая партия не попала в парламент, получив 4,33%. Альянс Сары Вагенкнехт, которую также называют немецкой "подругой Путина", также не смогла попасть в парламент, набрав 4,97%.

Ситуация с Левыми другая: партия, которую перед выборами уже списывали со счетов, после блестящего возвращения набрала 8,8%.

Уходящее в отставку правительство Шольца будет оставаться на должностях, пока Бундестаг не выберет нового канцлера.

Избирательная кампания была омрачена беспрецедентным вмешательством со стороны США, в частности со стороны вице-президента Джей Ди Венса и американского миллиардера Илона Маска.

Она также прошла на фоне многочисленных нападений, совершенных мигрантами, и ожесточенных дискуссий о том, как преодолеть нелегальную миграцию.