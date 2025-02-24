Разведка Британии: РФ потеряла 860 тысяч военных и тысячи танков, но продолжает давление на Украину

Разведка Великобритании проанализировала состояние российской армии по состоянию на третий год полномасштабной войны против Украины и рассказала о ее потерях.

Обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

В разведке Великобритании рассказали, что после трех лет войны российские сухопутные войска претерпели радикальные изменения, а попытки до вторжения создать современные, профессиональные силы, способные проводить сложные операции, были сведены на нет значительными потерями.

По наблюдению разведчиков, сейчас Россия отдает предпочтение "массе над качеством" в проведении войны Украины.

Британские разведчики отметили, что потери российского личного состава, превысившие 860 тысяч убитыми и ранеными, подорвали качество российских вооруженных сил.

Большинство военнослужащих, которые сейчас служат в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для достижения успеха, несмотря на связанные с этим высокие показатели потерь, отметили в анализе.

В разведке Британии рассказали, что Россия потеряла по меньшей мере 3750 основных боевых танков и 8400 бронированных машин.

По их словам, большие запасы танков и бронетехники, оставшиеся в наследство от Советского Союза, были единственным средством, с помощью которого Россия смогла пополнить эти значительные потери.

Несмотря на расходы, возложенные на сухопутные войска, российские войска способны оказывать постоянное давление на украинскую оборону, отметили в разведке.

Британцы отметили, что российское территориальное продвижение в Украине ускорилось в течение 2024 года, хотя замедлилось в начале 2025 года.

"Продолжение атак подкрепляется толерантностью российского руководства к потерям и количественным превосходством российских сухопутных войск над Вооруженными силами Украины", – добавили в анализе.

Напомним, разведка Британии посвятила свой обзор данным российского независимого издания "Верстка" о том, что российское военное командование заставляет мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Министерством обороны.

Кроме того, разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 ее военных.