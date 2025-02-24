Шмыгаль: Украине нужно полтора года для имплементации всех необходимых евродиректив

Украина способна за полтора года имплементировать все директивы, необходимые для вступления в ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время специальной встречи в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина движется к членству в ЕС "быстрее других стран, поскольку мы все объединены этой целью".

Шмыгаль убежден, что Украине необходимо "год-полтора" для имплементации всех необходимых директив ЕС.

"А дальше, мы надеемся, что и ЕС будет действовать так же быстро. Это движение в две стороны. Украина ускорила свое движение в сторону ЕС. И мы ожидаем, что и европейская сторона будет действовать так же", – пояснил он.

В частности, Денис Шмыгаль выразил надежду, что уже в этом году Украина откроет переговоры по всем шести переговорным кластерам.

"У нас есть договоренности об открытии трех, но мы надеемся, что будут открыты шесть", – заявил он.

Глава украинского правительства также выразил надежду, что отдельные страны-члены ЕС не будут блокировать движение Украины к членству.

"По Словакии мы не имеем здесь проблем – они поддерживают наше вступление в ЕС. По Венгрии есть определенные моменты, но мы успешно работаем по имплементации европейского законодательства по защите нацменьшинств",– резюмировал Шмыгаль.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года как дату вступления Украины в ЕС.

Напомним, в середине февраля медиа со ссылкой на источники сообщали, что венгры заблокировали открытие первого кластера с Украиной в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС. Венгрия требовала расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил 22 февраля, что судьбу членства Украины в ЕС будут решать венгры – и Украина никогда не присоединится к союзу вопреки их воле.