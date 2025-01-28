Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай заявил, что акты саботажа, совершенные по всему военному альянсу в последние годы, включали угрозы спланировать убийство лидеров промышленности, таких как руководитель немецкого производителя вооружений Rheinmetall.

Об этом он заявил во вторник, 28 января, во время выступления в Европейском парламенте, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время своего выступления Аппатурай подтвердил угрозу в адрес генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, о которой до сих пор сообщали только СМИ.

По его словам, кампания саботажа включала "сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на имущество политиков, угрозы организовать убийство лидеров отрасли, как, например, главы Rheinmetall, но были и другие заговоры".

Реклама:

Аппатурай отметил, что в прошлом Западу удавалось остановить Россию от совершения диверсий, устанавливая красные линии на самом высоком уровне, как это было в случае, когда на немецком складе были обнаружены зажигательные устройства, предназначенные для рейсов DHL.

"Бывший президент США Джо Байден позвонил (российскому) президенту Путину и сказал: это уже слишком. И это прекратилось", – сказал он.

Аппатурай заявил, что РФ "можно сдержать", если "вы определите, какие ваши красные линии между собой, а затем эффективно об этом сообщите".

Он сказал, что Запад не признает нормальным нынешний уровень саботажа, который в НАТО называют рекордно высоким, и что среди членов Альянса существует четкое понимание того, "что нужно быть более решительными" в реагировании на повторяющиеся инциденты в Балтийском море.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне.

Ранее сторонники левого экстремистского движения RAF заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.

В июле телеканал CNN сообщил, что США и Германия предотвратили российские планы убить генерального директора производителя оружия Rheinmetall.

После этого Германия обеспечила высочайший уровень охраны Паппергеру.