Rheinmetall хоче перепофілювати два цивільних заводи на збройові

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує перепрофілювати два своїх заводи, які зараз є цивільними підприємствами і виробляють автомобільні деталі.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Rheinmetall думають над тим, щоб перепрофілювати два своїх цивільних підприємства у Берліні і Нойсі (під Дюссельдорфом) на заводи з виробництва боєприпасів.

Зараз заводи належать підрозділу Power Systems, що опікується продукцією для автопрому та енергетики, і відчувають на собі негативні наслідки кризи в автомобільній промисловості.

Продажі у цій частині бізнесу за три квартали 2024 року дещо скоротилися, тоді продажі продукції "військової" гілки за цей самий період зросли на 64,3%.

На запит журналістів у компанії підтвердили, що справді розглядають перепрофілювання підприємств, проте рішення ще не ухвалене.

"Що стосується військової продукції, Rheinmetall зараз використовує усі доступні варіанти, щоб збільшити виробництво, зокрема боєприпасів… Проте фінальних рішень з приводу цього задуму ще не ухвалювали", – зазначили у відповіді.

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер зазначив, що на тлі подій останніх років компанія переживає небачене зростання, і розраховує на продовження такої тенденції через курс адміністрації Трампа.

"Думаю, це означає для нашої компанії необхідність зростати ще швидше, ніж ми спершу планували", – зазначив він.

Нагадаємо, після переговорів Вашингтона і Москви у Саудівській Аравії Паппергер заявив, що Європа опинилась "за дитячим столом" у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатнього інвестування в оборону.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів, які відіграють ключову роль на полі бою в Україні. У січні в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити Паппергера.