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Rheinmetall хоче перепофілювати два цивільних заводи на збройові

Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 18:27 — Марія Ємець

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує перепрофілювати два своїх заводи, які зараз є цивільними підприємствами і виробляють автомобільні деталі. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

У Rheinmetall думають над тим, щоб перепрофілювати два своїх цивільних підприємства у Берліні і Нойсі (під Дюссельдорфом) на заводи з виробництва боєприпасів. 

Зараз заводи належать підрозділу Power Systems, що опікується продукцією для автопрому та енергетики, і відчувають на собі негативні наслідки кризи в автомобільній промисловості. 

Продажі у цій частині бізнесу за три квартали 2024 року дещо скоротилися, тоді продажі продукції "військової" гілки за цей самий період зросли на 64,3%. 

На запит журналістів у компанії підтвердили, що справді розглядають перепрофілювання підприємств, проте рішення ще не ухвалене. 

"Що стосується військової продукції, Rheinmetall зараз використовує усі доступні варіанти, щоб збільшити виробництво, зокрема боєприпасів… Проте фінальних рішень з приводу цього задуму ще не ухвалювали", – зазначили у відповіді. 

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер зазначив, що на тлі подій останніх років компанія переживає небачене зростання, і розраховує на продовження такої тенденції через курс адміністрації Трампа.

"Думаю, це означає для нашої компанії необхідність зростати ще швидше, ніж ми спершу планували", – зазначив він. 

Нагадаємо, після переговорів Вашингтона і Москви у Саудівській Аравії Паппергер заявив, що Європа опинилась "за дитячим столом" у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатнього інвестування в оборону.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів, які відіграють ключову роль на полі бою в Україні. У січні в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити Паппергера.

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Німеччина
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