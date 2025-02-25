В Дании хотят запретить школьникам носить телефоны в школы

Правительство Дании инициирует запрет на мобильные телефоны в школах на основании рекомендации специальной комиссии.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Датское правительство инициирует изменения в законодательство, по которым ученикам начальной и средней школы будет запрещено приносить свои мобильные телефоны в школу.

Основанием для инициативы стала рекомендация специальной правительственной комиссии по благополучию детей. Ее создала в 2023 году премьер Метте Фредериксен с поручением исследовать причины недовольства жизнью среди детей и подростков.

В докладе, который появился по итогам работы комиссии на этой неделе, бьют тревогу относительно чрезмерной цифровизации жизни детей и призывают искать лучший баланс в этом вопросе. Среди 35 рекомендаций – в том числе запрет мобильных телефонов в школах и внеклассных кружках.

Комиссия выяснила, что 94% подростков уже имели учетную запись в соцсетях до того, как им исполнилось 13 лет, что является минимальным возрастом для регистрации на большинстве из них, и что 9-14-летние проводят на таких платформах как TikTok и YouTube в среднем три часа в день.

По замыслу, в проекте пропишут возможность исключений по решению местной администрации – например, чтобы телефоны и планшеты могли приносить с собой дети с особыми образовательными потребностями, однако остальным их нельзя будет использовать ни на уроках, ни на переменах.

В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.

В Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.

Во Франции в рамках пилотного проекта с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы определенных заведений должны оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.

Нидерланды также запретили телефоны в средних и младших школах, однако ученики смогут использовать свои устройства, когда это необходимо для обучения.