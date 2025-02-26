Глава МИД Литвы видит "добрый знак" в соглашении Украины и США по недрам

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис называет договоренность Украины с Соединенными Штатами Америки об условиях добычи полезных ископаемых хорошим знаком и подчеркивает роль Европы.

Об этом он сказал в среду в эфире радио LRT, сообщает "Европейская правда".

"И Украина, и США заинтересованы в сотрудничестве в одном из стратегических секторов, а именно в добыче и переработке природных ресурсов, и это, в принципе, хороший знак, что обе страны видят, что они могли бы заниматься этой деятельностью и таким образом создавать условия для дальнейшего сотрудничества", – сказал глава литовской дипломатии.

Стороны могут подписать соглашение уже в пятницу. Киев, в свою очередь, надеется, что Вашингтон предоставит ему гарантии безопасности в будущем.

"Украина имела свою переговорную силу, чтобы не принимать те положения, которые выглядели менее приемлемыми, и здесь, я думаю, роль Европы была важной, потому что мы действительно убедили наших украинских коллег, что они не должны принимать то, что является для них чужим и будет нарушать национальные интересы", – сказал Будрис.

Согласно договору, Соединенные Штаты будут совместно разрабатывать минеральные богатства Украины, а доходы от этого будут поступать в новосозданный фонд, который будет "общим для Украины и Америки", сообщил высокопоставленный украинский источник агентству AFP поздно вечером во вторник на условиях анонимности.

Источник сообщил, что проект соглашения содержит ссылки на безопасность, но не содержит четко прописанных обязательств США – что было одним из предыдущих требований Киева.

Ранее во вторник стало известно, что Украина и США окончательно согласовали условия соглашения о недрах. Украинская сторона утверждает, что из него убрали наиболее невыгодные положения.

Детали последнего проекта соглашения читайте на "Экономической правде".