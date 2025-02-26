Глава МЗС Литви бачить "добрий знак" в угоді України і США щодо надр

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс називає домовленість України зі Сполученими Штатами Америки про умови видобутку корисних копалин добрим знаком і наголошує на ролі Європи.

Про це він сказав в середу в ефірі радіо LRT, повідомляє "Європейська правда".

"І Україна, і США зацікавлені у співпраці в одному зі стратегічних секторів, а саме у видобутку і переробці природних ресурсів, і це, в принципі, добрий знак, що обидві країни бачать, що вони могли б займатися цією діяльністю і таким чином створювати умови для подальшої співпраці", – сказав глава литовської дипломатії.

Сторони можуть підписати угоду вже у п'ятницю. Київ своєю чергою сподівається, що Вашингтон надасть йому гарантії безпеки в майбутньому.

"Україна мала свою переговорну силу, щоб не приймати ті положення, які виглядали менш прийнятними, і тут я думаю, що роль Європи була важливою, тому що ми дійсно переконали наших українських колег, що вони не повинні приймати те, що є для них чужим і буде порушувати національні інтереси", – сказав Будріс.

Згідно з угодою, Сполучені Штати спільно розроблятимуть мінеральні багатства України, а доходи від цього надходитимуть до новоствореного фонду, який буде "спільним для України та Америки", повідомило високопоставлене українське джерело агентству AFP пізно ввечері у вівторок на умовах анонімності.

Джерело повідомило, що проєкт угоди містить посилання на безпеку, але не містить чітко прописаних зобов'язань США – що було однією з попередніх вимог Києва.

Раніше у вівторок стало відомо, що Україна та США остаточно погодили умови угоди про надра. Українська сторона стверджує, що з неї прибрали найбільш невигідні положення.

Деталі останнього проєкту угоди читайте на "Економічній правді".