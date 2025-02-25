СМИ: Украина и США согласовали условия соглашения о недрах

Украина и Соединенные Штаты согласовали условия будущего соглашения о добыче полезных ископаемых, которое, по мнению Киева, проложит путь к долгосрочным обязательствам США в сфере безопасности.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Источники FT в Украине утверждают, что договорились о "гораздо более выгодных условиях" в рамках соглашения о недрах, и считают соглашение способом расширить отношения с США.

Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50% поступлений от "будущей монетизации" минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанную с ними логистику.

от "будущей монетизации" минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанную с ними логистику. В сферу действия соглашения не включены полезные ископаемые, доходы с которых уже наполняют украинскую государственную казну – то есть оно не будет распространяться на текущую деятельность "Нафтогаза" и "Укрнафты", поясняется в публикации.

Из согласованного проекта соглашения убрали положение о создании "фонда восстановления" на сумму до 500 миллиардов долларов, куда Украина должна была бы перечислять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов и в котором США имеют "100-процентное финансовое участие".

на сумму до 500 миллиардов долларов, куда Украина должна была бы перечислять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов и в котором США имеют "100-процентное финансовое участие". В то же время в соглашении нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности со стороны США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на соглашение. Оно также не уточняет такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия соглашений о "совместном владении".

Украинские чиновники сказали FT, что соглашение является рамочным, а до создания фонда никакие доходы не перейдут в другие руки, что дает Киеву время для урегулирования любых потенциальных разногласий. Среди таких нерешенных вопросов – согласование юрисдикции соглашения и его ратификация в парламенте Украины, говорится в публикации.

По словам источников Financial Times, соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел Украины. Они выразили надежду, что Владимир Зеленский в ближайшие недели посетит Белый дом для церемонии подписания соглашения с Дональдом Трампом.

В понедельник вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".