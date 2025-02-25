В Грузии привлекут армию для помощи горным селам, заблокированным из-за снегопадов

Власти Грузии решили задействовать армию для помощи горным селам, заблокированным из-за интенсивных снегопадов.

Об этом сообщает "Новости-Грузия" и портал BM.ge, пишет "Европейская правда".

Премьер Ираклий Кобахидзе распорядился привлечь армию на помощь в западных районах страны, где из-за интенсивных снегопадов некоторые села региона Гурия полностью отрезаны от мира и остались без света и связи. Кое-где высота сугробов достигает двух метров.

В одном из сел муниципалитета Озургети травмировался и погиб мужчина среднего возраста, когда помогал соседу сбрасывать снег с кровли. При похожих обстоятельствах пострадал мужчина в другом заблокированном селе, его пришлось вручную выносить к месту, куда могли подъехать медики.

С понедельника в соцсетях начали координироваться волонтеры, чтобы ехать в пострадавшие районы с лопатами, продуктами и медикаментами.

Спасательные вертолеты задействовать не удается из-за снега и тумана.

В Батуми почти не работает общественный транспорт и аэропорт.

В середине февраля в турецком Стамбуле из-за снегопада отменяли обучение во всех учебных заведениях.