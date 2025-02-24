В Батуми из-за зимней погоды остановился транспорт и закрылись школы
Новости — Понедельник, 24 февраля 2025, 15:52 —
В грузинском Батуми из-за суровой зимней погоды приостановили обучение для детей, в городе остановился транспорт.
Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".
На западе Грузии уже несколько дней царит зимняя погода с интенсивными снегопадами. В горах в Аджарии выпало около метра снега, в Батуми – до 50 см. Дороги и тротуары засыпает быстрее, чем их успевают расчищать.
В связи с метелью во всех шести муниципалитетах Аджарии, включая Батуми, приостановили работу школ и детсадов, в Батуми остановились автобусы.
Местами есть проблемы со светом, газо- и водоснабжением.
В аэропорту Батуми отменили восемь рейсов, а часть перенаправляют в Кутаиси.
Поезда между Тбилиси и Батуми продолжают курсировать, но рейсы в Озургети и Кутаиси отменили.
В середине февраля в турецком Стамбуле из-за снегопада отменяли обучение во всех учебных заведениях.
В Греции заблаговременно анонсировали отмену всех поездов и многих авиарейсов из-за забастовки в годовщину масштабной железнодорожной катастрофы.