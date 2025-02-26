Джорджеску после 5-часового допроса в прокуратуре отпустили с запретом выезда из страны
Допрос ультраправого румынского политика Келина Джорджеску в прокуратуре длился около пяти часов, после чего его отпустили под судебный контроль и с запретом выезда из страны.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Бывшего независимого кандидата в президенты Келина Джорджеску допрашивали в прокуратуре около 5 часов.
После того его отпустили, поместив на 60 дней под судебный контроль и запретив выезд из страны.
На выходе из здания его ожидали несколько сотен сторонников, а также политики от ультраправого Альянса за объединение румын и Партии молодежи.
Напомним, утром 26 февраля стало известно, что Келина Джорджеску задержали для допроса по уголовному делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.
Джорджеску, среди прочего, инкриминируют "подстрекательство к действиям, направленным против конституционного строя", сообщение ложных сведений и заведомо ложные показания.
Правоохранители также обыскали квартиру Джорджеску и его близких соратников, в частности лидера наемников Горациу Потра и охранника Джорджеску. Во время обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег. Дома у Потра в сейфе, спрятанном в полу, следователи нашли 900 тысяч евро.
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