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Пророссийский экс-кандидат в президенты Румынии арестован для допроса

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Новости — Среда, 26 февраля 2025, 14:18 — Кристина Бондарева

Бывший пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску в среду был арестован и доставлен для допроса в Генпрокуратуру по делу о финансировании его избирательной кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На странице Джорджеску в Facebook опубликовано сообщение, в котором сказано, что он собирался снова подать свою кандидатуру на пост президента, но "система остановила его на дороге и забрала на допрос в прокуратуру".

Также в соцсетях было опубликовано видео его ареста.

По сообщению румынского телеканала Digi24, прокуратура выдала ордер на арест Джорджеску и начала обыски в домах его близких соратников, в том числе лидера наемников Горациу Потра и охранника Джорджеску. Во время обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег. Дома у Потра в сейфе, спрятанном в полу, следователи нашли 900 тысяч евро.

Джорджеску допрашивают в связи с финансированием его избирательной кампании в прошлом году, на которую, по официальным данным, он не задекларировал расходов.

Прокуратура подозревает 27 человек в действиях против конституционного строя Румынии, публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и ложных заявлениях относительно источников финансирования избирательной кампании.

Вскоре после того, как в среду утром появилась новость об обысках, Джорджеску заявил, что обыски были направлены на то, чтобы заблокировать его новую президентскую заявку.

Оппозиционная ультраправая партия AUR, которая поддерживает Джорджеску в президентской гонке, объявила, что устроит акцию протеста возле прокуратуры.

Напомним, в начале декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападный кандидат, который неожиданно победил в первом туре выборов из-за, как считают, кампании иностранного вмешательства через TikTok.

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