В Болгарии пересчитают голоса на последних парламентских выборах

Конституционный суд Болгарии обязал Центральную избирательную комиссию страны пересчитать голоса на последних парламентских выборах в октябре 2024 года.

Соответствующее решение суда от 26 февраля есть в распоряжении "Европейской правды".

Высший суд Болгарии принял решение о пересчете голосов после аудита данных с более 2200 избирательных участков (17% от общего количества).

На почти половине из проанализированных участков было изменено количество действующих голосов, поданных за списки кандидатов, говорится в решении суда. А на трети участков количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными, не соответствовало фактическим результатам аудита.

В соответствии с этим, болгарский Конституционный суд обязал Центризбирком полностью пересчитать все бюллетени и голоса и установить новые результаты.

"Только после того, как Центральная избирательная комиссия осуществит... пересчет фактических голосов избирателей за партии и коалиции, которые участвовали в выборах, Конституционный суд сможет принять решение о том, были ли выборы 27 октября 2024 года незаконными и в отношении каких именно народных депутатов", – говорится в решении.

После голосования на седьмых за четыре года досрочных выборах в парламент Болгарии партии всего политического спектра заявляли о фальсификациях и требовали пересчета голосов.

Нынешнее коалиционное правительство во главе с Бойко Борисовым – который ушел в отставку с этой же должности в 2021 году из-за обвинений в коррупции – имеет лишь 126 мест из 240 в парламенте, поэтому даже незначительное изменение результатов угрожает его власти.