У Болгарії перерахують голоси на останніх парламентських виборах

Конституційний суд Болгарії зобов'язав Центральну виборчу комісію країни перерахувати голоси на останніх парламентських виборах у жовтні 2024 року.

Відповідне рішення суду від 26 лютого є у розпорядженні "Європейської правди".

Найвищий суд Болгарії ухвалив рішення про перерахунок голосів після аудиту даних з понад 2200 виборчих дільниць (17% від загальної кількості).

На майже половині з проаналізованих дільниць була змінена кількість чинних голосів, поданих за списки кандидатів, ідеться у рішенні суду. А на третині дільниць кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, не відповідала фактичним результатам аудиту.

Відповідно до цього, болгарський Конституційний суд зобовʼязав Центрвиборчком повністю перерахувати всі бюлетені та голоси і встановити нові результати.

"Лише після того, як Центральна виборча комісія здійснить… перерахунок фактичних голосів виборців за партії та коаліції, які брали участь у виборах, Конституційний cуд зможе ухвалити рішення про те, чи були вибори 27 жовтня 2024 року незаконними і щодо яких саме народних депутатів", – ідеться в рішенні.

Після голосування на сьомих за чотири роки дострокових виборах до парламенту Болгарії партії всього політичного спектра заявляли про фальсифікації та вимагали перерахунку голосів.

Нинішній коаліційний уряд на чолі з Бойко Борисовим – який пішов у відставку з цієї ж посади у 2021 році через звинувачення в корупції – має лише 126 місць із 240 у парламенті, тож навіть незначна зміна результатів загрожує його владі.