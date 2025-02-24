Трамп думает, что война в Украине завершится "за считанные недели"

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что полномасштабное российское вторжение России в Украину может завершиться "за считанные недели".

Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме 24 февраля, передает "Европейская правда".

Говоря о своем возможном визите в Россию, Трамп сказал, что считает, что "война может завершиться вскоре – за считанные недели".

"Я думаю, что мы можем завершить ее за считанные недели. Если мы будем умными. А если не будем, то она и дальше будет продолжаться, и мы и дальше будем терять молодых, прекрасных людей, которые не должны умирать", – добавил он.

Американский президент отметил, что в случае, если российскую агрессию против Украины не удастся остановить, она "может перерасти в Третью мировую войну".

Он выразил уверенность, что Россия хочет участвовать в переговорах о "прекращении огня", добавив, что после этого должно наступить и "прекращение войны".

Трамп ранее позвонил российскому диктатору Владимиру Путину и инициировал переговоры между высокопоставленными чиновниками США и России в Саудовской Аравии, чтобы "прекратить войну" в Украине.

Польский президент Анджей Дуда после встречи с Трампом на прошлой неделе заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Также Трамп поддерживает идею размещения европейских войск в Украине для контроля за потенциальным "перемирием".