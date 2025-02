Трамп встретил Стармера, который прибыл в Белый дом

Президент США Дональд Трамп встретил британского премьер-министра Кира Стармера, который прибыл для переговоров с ним в Белом доме в четверг, 27 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео из Белого дома видно, как Трамп и Стармер обменялись рукопожатиями, похлопали друг друга по спине и повернулись в сторону журналистов.

Один из них спросил президента США, насколько он уверен, что может "заключить соглашение о мире в Украине", на что тот ответил: "Да, мы можем, мы заключим".

UK PM Keir Starmer is greeted by US President Donald Trump ahead of talks at the White House



Follow live: https://t.co/mRXpgkSUMB pic.twitter.com/UNfYGdfYy7