Трамп встретил Стармера, который прибыл в Белый дом

Президент США Дональд Трамп встретил британского премьер-министра Кира Стармера, который прибыл для переговоров с ним в Белом доме в четверг, 27 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео из Белого дома видно, как Трамп и Стармер обменялись рукопожатиями, похлопали друг друга по спине и повернулись в сторону журналистов.

Один из них спросил президента США, насколько он уверен, что может "заключить соглашение о мире в Украине", на что тот ответил: "Да, мы можем, мы заключим".

UK PM Keir Starmer is greeted by US President Donald Trump ahead of talks at the White House



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В свою очередь британский премьер проигнорировал вопрос журналистов о том, получит ли гарантии со стороны США для европейских "миротворческих сил", которые могут быть размещены в Украине.

Стармер перед тем говорил, что только "поддержка США" может обеспечить длительный мир в Украине.

Поездка премьера Британии происходит после визита в Вашингтон президента Франции Эмманюэля Макрона, который разговаривал с Трампом о развертывании европейских миротворческих сил.

Однако Макрон также не получил твердого согласия на идею "поддержки".