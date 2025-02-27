Трюдо обещает "немедленный и очень сильный" ответ на тарифы США

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил намерения Канады ответить на тарифы со стороны США после того, как Дональд Трамп объявил об их введении 4 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

Трюдо заявил, что первейшая задача правительства Канады заключается в том, чтобы предотвратить "неоправданные тарифы" США, но готовится нанести ответный удар Трампу, если они все же будут наложены.

"Канада даст немедленный и чрезвычайно сильный ответ, как и ожидают канадцы", – сказал премьер.

Ожидается, что Канада возобновит свой план действий в ответ на действия Трампа, введя пошлины на американские товары на сумму 150 миллиардов долларов, как только тарифы, которыми угрожал президент США, вступят в силу.

"Если тарифы будут введены, это будет трудно для канадцев и канадского бизнеса – это также будет трудно для американцев и американского бизнеса, и это то, что мы пытаемся донести через южную границу при каждой возможности", – подчеркнул Трюдо.

Трамп ранее подтвердил, что намерен продолжить реализацию своих планов по введению 25-процентных тарифов на все канадские и мексиканские товары с 4 марта.

Изначально планировалось, что пошлины вступят в силу 4 февраля, но Трамп отложил их на 30 дней после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Обе страны заявили, что введут ответные меры, если Трамп выполнит свою угрозу.

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