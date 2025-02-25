Трамп заявил, что тарифы для Канады и Мексики начнут действовать на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен продолжить реализацию своих планов по введению 25-процентных тарифов на все канадские и мексиканские товары с начала следующей недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции в понедельник, его заявление приводит Politico.

Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на двух североамериканских соседей, чтобы заставить их приложить больше усилий для прекращения проникновения нелегальных мигрантов и фентанила в Соединенные Штаты.

Изначально планировалось, что пошлины вступят в силу 4 февраля, но Трамп отложил их на 30 дней после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

"Тарифы вводятся вовремя, по графику", – заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Макроном.

С приближением нового дедлайна – 4 марта – журналист спросил Трампа, сделали ли Канада и Мексика достаточно для того, чтобы пошлины не вступили в силу.

"Мы успеваем с тарифами, и, кажется, это происходит очень быстро. С нами очень плохо обращались многие страны, не только Канада и Мексика", – ответил Трамп.

Было не совсем понятно, имел ли Трамп в виду конкретно свою угрозу ввести пошлины в отношении Канады и Мексики, или в более общем смысле – угрозу ввести пошлины в ответ против стран по всему миру, исходя из убеждения администрации Трампа, что к США относятся несправедливо. Трамп заявил, что эти пошлины могут начать действовать в начале апреля.

В поддержку второй интерпретации Трамп в своем ответе не упомянул о фентаниле и миграционных проблемах, а вместо этого подчеркнул необходимость тарифной взаимности. Но учитывая двусмысленность, заявление Трампа оказывает давление на Канаду и Мексику, чтобы они сделали больше для решения его беспокойств.

Вместе Мексика и Канада импортируют в США товаров на сумму более 900 миллиардов долларов, в том числе много автомобилей и автозапчастей, а также сельскохозяйственной продукции.

Обе страны заявили, что введут ответные меры, если Трамп выполнит свою угрозу.

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