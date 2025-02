Трамп после разговора с Трюдо на 30 дней отложил введение пошлин против Канады

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьером Канады Джастином Трюдо согласился отсрочить на 30 дней введение пошлин против канадских товаров в обмен на обещания относительно границы и борьбы с наркоторговлей.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трюдо сообщил в своем X (Twitter) по итогам звонка.

Джастин Трюдо сообщил, что рассказал Трампу, как Канада внедряет свой план по усилению защиты границ, предусматривающий меры на 1,3 млрд долларов – усиление физического и технического надзора, привлечение около 10 тысяч персонала, увеличение взаимодействия с американской стороной.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan – reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

