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Трамп после разговора с Трюдо на 30 дней отложил введение пошлин против Канады

Новости — Вторник, 4 февраля 2025, 07:24 — Мария Емец

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьером Канады Джастином Трюдо согласился отсрочить на 30 дней введение пошлин против канадских товаров в обмен на обещания относительно границы и борьбы с наркоторговлей.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трюдо сообщил в своем X (Twitter) по итогам звонка.

Джастин Трюдо сообщил, что рассказал Трампу, как Канада внедряет свой план по усилению защиты границ, предусматривающий меры на 1,3 млрд долларов – усиление физического и технического надзора, привлечение около 10 тысяч персонала, увеличение взаимодействия с американской стороной.

Этот план Оттава анонсировала еще в середине декабря, но очевидно тогда этого оказалось недостаточно, чтобы повлиять на мнение Трампа.

Кроме того, Трюдо сообщил о новом обещании Канады назначить спецответственного за противодействие наркоторговле, объявить картели террористическими группировками и создать совместную с США спецкоманду для противодействия организованной преступности, наркоторговле и отмывании средств.

"Предложенные тарифы будут приостановлены минимум на 30 дней, пока мы сотрудничаем", – отметил он.

Перед этим президент США Дональд Трамп после разговора с президентом Мексики заявил об отсрочке тарифов на мексиканский импорт на месяц.

Напомним, Канада и Мексика анонсировали собственные 25-процентные тарифы на американские товары в ответ на действия Трампа.

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