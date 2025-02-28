Макрон призвал Европу отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США

Президент Франции Эмманюэль подтвердил свой месседж к европейцам, призвав их "вновь открыть вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Находясь с двухдневным государственным визитом в Португалии, Эмманюэль Макрон в четверг призвал европейцев быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо" и отказаться от "счастливой вассальной зависимости" от Соединенных Штатов в то время, когда по обе стороны Атлантики ускоряются переговоры по Украине.

Эта официальная поездка в Португалию, первая поездка главы французского государства за более чем четверть века, имела целью, по словам Елисейского дворца "отметить глубину и плотность связей" между двумя странами.

Макрон, однако, воспользовался случаем, чтобы донести свое послание к европейцам, призвав их "вновь открыть вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости Соединенных Штатов Дональда Трампа, как в вопросе Украины, так и таможенных пошлин.

"Я вижу много людей в нашей Европе, которые говорят: "Мы должны быть милыми с американцами, это пройдет, мы должны прогнуть спину", – заявил он в конце дня во время встречи в стартап-инкубаторе на тему инноваций и искусственного интеллекта.

Но "ответ не в покорности" и "я не за счастливую вассализацию", добавил он.

Напротив, "европейцы могут быть убеждены в одном: они должны быть едиными и сильными как никогда", а для этого "мы совершенно точно должны сделать очень глубокий выбор (...) в технологических, промышленных (и) оборонных вопросах", – заявил он.

Однако визит Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу для заключения соглашения о разработке украинских полезных ископаемых "является очень хорошим делом", сказал глава французского государства, который сам совершил поездку в Белый дом в понедельник.

"Я пытался объяснить важность" Украины и ее „экзистенциальную борьбу" за „суверенитет" и „безопасность европейцев", сказал он.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поздравил своего гостя "за его выдающуюся работу на международной арене, направленную на принятие позитивных мер в пользу мира в Украине", а также "в других географических регионах с целью стабилизации конфликтов".

Как сообщалось, французский президент Эмманюэль Макрон надеется, что убедил своего американского визави Дональда Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае.

Напомним, что во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 24 февраля президент США Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.

По данным СМИ, Трамп не дал французскому президенту Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента.