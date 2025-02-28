У премьера Британии рассказали о саммите по Украине, где ждут более десяти лидеров

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригласил более десятка европейских лидеров и лидеров ЕС на саммит в воскресенье, 2 марта, чтобы "продвинуть вперед" действия по Украине и безопасности.

Об этом сообщили в офисе британского премьера, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Накануне основного саммита Стармер проведет утренний телефонный разговор со странами Балтии, а затем встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит, чтобы обсудить войну с Россией, сообщили в пятницу в офисе британского премьера.

"Премьер-министр использует саммит для продвижения европейских действий в отношении Украины, сигнализируя о нашей коллективной непоколебимой поддержке обеспечения справедливого и прочного мира и долговременного соглашения, которое обеспечит будущий суверенитет и безопасность Украины", – говорится в сообщении его офиса.

Лидеры со всей континентальной Европы, включая Францию, Германию, Данию и Италию, а также Турцию, НАТО и Европейский Союз, приглашены на саммит в Лондоне позже в воскресенье, добавили в его офисе.

Только что после переговоров в четверг с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Стармер также пригласил на саммит лидеров Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чешской Республики и Румынии.

Ожидается также присутствие генсека НАТО Марка Рютте, а также руководителей ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Антонио Кошты.

Перед началом саммита Стармер проведет переговоры с глазу на глаз на Даунинг-стрит с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В его офисе заявили, что встреча будет построена на переговорах в Париже, которые ранее в этом месяце провел президент Франции Эмманюэль Макрон, и сосредоточится на "укреплении позиции Украины сейчас – включая продолжающуюся военную поддержку и усиление экономического давления на Россию".

В ней снова будет подчеркиваться необходимость "прочного долговременного соглашения, которое обеспечит постоянный мир" и будут обсуждаться "следующие шаги по планированию прочных гарантий безопасности".

Стармер, вновь настаивая на том, что Украина должна быть частью любых переговоров, направленных на прекращение трехлетней войны с Россией, также признает "необходимость для Европы играть свою роль в обороне и активизироваться на благо коллективной безопасности".

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи со Стармером в четверг отказался гарантировать, что американская сторона придет на помощь потенциальным британским "миротворческим силам" в Украине в случае российской атаки.

По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.

США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.