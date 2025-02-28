У прем’єра Британії розповіли про саміт щодо України, де чекають більше десяти лідерів

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запросив більше десятка європейських лідерів і лідерів ЄС на недільний саміт, щоб "просунути вперед" дії щодо України і безпеки.

Про це повідомили в офісі британського прем’єра, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Напередодні основного саміту Стармер проведе ранкову телефонну розмову з країнами Балтії, а потім зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт, щоб обговорити війну з Росією, повідомили в п'ятницю в офісі британського прем’єра.

"Прем'єр-міністр використає саміт для просування європейських дій щодо України, сигналізуючи про нашу колективну непохитну підтримку забезпечення справедливого і тривалого миру та довготривалої угоди, яка забезпечить майбутній суверенітет і безпеку України", – йдеться в повідомленні його офісу.

Лідери з усієї континентальної Європи, включаючи Францію, Німеччину, Данію та Італію, а також Туреччину, НАТО і Європейський Союз, запрошені на саміт у Лондоні пізніше в неділю, додали в його офісі.

Щойно після переговорів у четвер з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі Стармер також запросив на саміт лідерів Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Чеської Республіки і Румунії.

Очікується також присутність генсека НАТО Марка Рютте, а також очільників ЄС Урсули фон дер Ляєн та Антоніо Кошти.

Перед початком саміту Стармер проведе переговори віч-на-віч на Даунінг-стріт з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

У його офісі заявили, що зустріч буде побудована на переговорах у Парижі, які раніше цього місяця провів президент Франції Емманюель Макрон, і зосередиться на "зміцненні позиції України зараз – включаючи триваючу військову підтримку і посилення економічного тиску на Росію".

У ній знову наголошуватиметься на необхідності "міцної довготривалої угоди, яка забезпечить постійний мир" і обговорюватимуться "наступні кроки щодо планування міцних гарантій безпеки".

Стармер, знову наполягаючи на тому, що Україна має бути частиною будь-яких переговорів, спрямованих на припинення трирічної війни з Росією, також визнає "необхідність для Європи відігравати свою роль в обороні і активізуватися на благо колективної безпеки".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі Стармером у четвер відмовився гарантувати, що американська сторона прийде на допомогу потенційним британським "миротворчим силам" в Україні в разі російської атаки.

За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.

США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.